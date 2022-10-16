2022/10/16 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، تفاصيل اجتماع لجنتي الاقتصاد والنزاهة النيابيتين مع رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار في مجلس النواب، فيما أكدت أن الاجتماع بحث ملفات عديدة واستمر لأكثر من 3 ساعات.

وقال عضو اللجنة حسين السعبري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار والتي تمت استضافتها في مجلس النواب عبر لجنتي النزاهة والاستثمار”.

وأضاف، أن “الاجتماع تم خلاله طرح العديد من المواضيع المهمة كسلم الاستثمارات وعدد الإجازات التي تحمل الاستثناءات، وأسباب الاستثناء والمشاريع المتلكئة وسحب المشاريع وما إجراءات الهيئة؟، بالإضافة إلى ملف شركة هانوا الكورية المكلفة بمشروع بسماية”.

وأوضح عضو لجنة الاقتصاد النيابية، أن “اللجنة طلبت تقريرا كاملا حول مشروع بسماية، بالإضافة إلى الكثير من المشاريع المتوقفة والمتلكئة ومعرفة الأسباب ونسب الانجاز وابرز الحلول التي توصلت إليها هيئة الاستثمار”، مشيرا إلى أن “الجلسة كانت مطولة وبلغت اكثر من ثلاث ساعات”.

وبين السعبري، أن “اللجنة أمهلت النجار مدة زمنية قدرها سبعة أيام للكشف عن كل هذه المعلومات، إلا إنها اعترضت بحكم كثرة الملفات وإشراف الهيئة على 2600 مشروعاً في العراق”.



حسب كلام رئيسة الاستثمار

وتستمر اللجان النيابية بممارسة دورها الرقابي لاسيما بعد عودة جلسات مجلس النواب من خلال استضافة الجهات التنفيذية المسؤولة والمطالبة بالكشف عن كل عمليات الفساد وهدر المال العام التي تحصل في وزارات حكومة تصريف الاعمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها ملف “بسماية”.. الاقتصاد النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها بهيئة الاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها ملف “بسماية”.. الاقتصاد النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها بهيئة الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).