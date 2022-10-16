قيادي في الفتح: السوداني له حرية إختيار الوزراء والمسؤولية مشتركة

2022/10/16 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في تحالف الفتح، محمود الحياني، اليوم الاحد، حرية رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوادني باختيار كابينته الوزارية.وقال الحياني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك دعما من الاحزاب السياسية لحكومة السوداني وترك كامل الفرصة له لاختيار كابينته الوزارة من ناحية الكفاءة والنزاهة بشرط ان يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية”.واضاف، ان “رئيس الوزراء وحده لن يتحمل المسؤولية انما ستكون المسؤولية مشتركة مع جميع الكابينة الوزارية”.واشار الحياني، الى انه “في حال بقيت هيمنة الاحزاب على الوزارات فان المهمة ستكون صعبة”.

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