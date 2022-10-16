محمد صلاح يُسجّل مُجددًا.. ويحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

2022/10/16 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل النجم المصري محمد صلاح، هدفاً قاد من خلاله ليفربول إلى هزيمة مانشستر سيتي، في مواجهة الفريقين على أرضية ملعب "آنفيلد"، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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