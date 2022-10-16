2022/10/16 | 21:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير يروي تفاصيل 15 دقيقة "قُضي فيها" على مهندس أسترالي نفذ مشروع بناية البنك المركزي العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/16 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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