2022/10/16 | 21:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مصطفى سند يكشف عن إهداء الكاظمي 8 عقارات في بغداد لمصوره! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/16 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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