الصدر: أوروبا تغرق بالفوضى وهي على أبوب السقوط

2022/10/16 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

اليوم الاحد، أن أوروبا تغرق بالفوضى،

بل أنها على أبواب السقوط في هاوية

المتشدّدين.

وقال الصدر في مقال له، "بعد أول اختبار

لتطورهم وعلومهم وحضارتهم الغربية بل

وما

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