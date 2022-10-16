الكاظمي يعلن تقديم حكومته

2022/10/16 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى

الكاظمي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن

أزمة أمانات الضرائب في مصرف الرافدين،

والتي نتج عنها سرقة 3.7 تريليونات دينار.

وقال الكاظمي، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إ

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