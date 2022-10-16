ريال يستغلّ إحباط برشلونة وينحّيه عن صدارة الدوري الإسباني

2022/10/16 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغلّ ريال مدريد إحباط غريمه برشلونة قارياً وألحق به الهزيمة الأولى محلياً 3-1 وأنزله عن عرش الصدارة، الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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