البيت الأبيض: بايدن سيتصرف بطريقة منهجية للرد على السعودية

2022/10/16 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد 10/16/2022، إن...

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