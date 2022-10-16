الروائي السوري عبد الله مكسور: الشام تستحضر همومي الذاتية وبغداد مسرح أوسع للحكاية

2022/10/16 | 21:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروائي والصحفي السوري عبد الله مكسور تعد ثلاثيته الروائية "أيام في بابا عمرو" و"عائد إلى حلب" و"طريق الآلام" من أولى الروايات التي تناولت تفاصيل الحرب السورية.

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