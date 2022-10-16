2022/10/16 | 21:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SMgdj3IYAmk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسميا.. افتتاح مطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسميا.. افتتاح مطار كركوك الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).