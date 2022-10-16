2022/10/16 | 21:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسميا.. افتتاح مطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SMgdj3IYAmk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسميا.. افتتاح مطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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