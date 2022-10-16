الأمن النيابية: سنمرر قانون الخدمة الإلزامية في الفصل التشريعي الحالي

2022/10/16 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي، الاحد، وجود مساعي نيابية لتمرير قانون الخدمة الإلزامية.وقال امرلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عازمة على تمرير قانون الخدمة الإلزامية خلال الفصل التشريعي الحالي وسيتم إدراجه في جدول أعمال الجلسات القادمة للقراءة الأولى” .وأضاف، أن “القانون من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي كون مراكز التدريب تصنع الابطال وبالتالي سيتم إعداد الشباب أعدادا صحيحا مبنيا على الضبط العسكري”.وأشار إلى أن “قانون الخدمة الإلزامية مهم جدا لإدامة زخم القوات الأمنية بدماء شابة جديدة”، لافتا إلى أن “القانون سيرفع قدرات القوات الأمنية وسوف يكون دافعا للعمل بامكانيات وقدرات عالية جدا وحافزا قويا لحفظ سيادة العراق”.وطرح مقترح قانون الخدمة الالزامية السنوات السابقة، لكنه يرحل الى الدورات اللاحقة بشكل مستمر بسبب كثرة الخلافات ولاعتراضات السياسية والاجتماعية بشأنه.

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