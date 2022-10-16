انقاذ امرأة حاولت الانتحار في بغداد

2022/10/16 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكن غواصو النجدة النهرية في بغداد بواسطة زوارقهم الخاصة من انقاذ امرأة قامت برمي نفسها من اعلى جسر (١٤ رمضان) الى داخل النهر بقصد الانتحار.

واوضحت المديرية في بيان صحفي، انه “تمت ملاحظتها من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسر، وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية والتوجه اليها وانقاذها، وتسليمها الى مركز الشرطة حفاظا على سلامتها”.

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