2022/10/16 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الأحد، عن "استغرابه" من اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، بعد قرار خفض إنتاج النفط، الذي اتخذه تحالف "أوبك بلاس" بقيادة المملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلق على اتهامها بـ "الوقوف مع روسيا" في الحرب على أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلق على اتهامها بـ "الوقوف مع روسيا" في الحرب على أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).