(بالصور).. منتخب شباب العراق يحقق فوزاً مهماً على نظيره الكويتي بهدفين مقابل لاشيء

2022/10/16 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب شباب العراق فوزاً ثميناً على نظيره الكويتي في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة من تصفيات شباب آسيا المقامة حالياً في دولة الكويت.

سجل هدف المباراة الأول للمنتخب العراقي اللاعب مسلم موسى في الدقيقة (4) من زمن شوط المباراة الأول.



وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب أسهر علي في الدقيقة (90 +2).

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