توقعات بحالة جوية ممطرة معتدلة الى خفيفة نهاية الأسبوع الحالي في عموم البلاد

2022/10/16 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير تحديثات الطقس الى حالة جوية ممطرة قادمة الى العراق.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “منخفض جبهوي مازال متمركزا شرق البحر المتوسط يسبب هطول زخات امطار متفاوتة على سواحل بلاد الشام وجزيرة قبرص ووسط وغرب تركيا، يعاني إعاقة في تقدمه بسبب تمركز مرتفع جوي من جهتين شمال وجنوب”.

وأضاف “يستمر تأثير المنخفض في الدول المذكورة خلال اليومين المقبلين مع تأثيرات طفيفة تتمثل بأمطار خفيفة في غرب نينوى ودهوك يوم الأثنين”.



وتابع عطية انه “ومع استمرار تقلبات الرياح السطحية في عموم المدن واجواء حارة نسبيا خلال النهار ومعتدلة ليلاً وخلال نهار الأربعاء يندمج مع امتداد محور لمنخفض شبه الجزيرة مسبباً استمرار الأجواء غير المستقرة في العراق والشام”.

ونوه الى “توقعات بحالة جوية ممطرة معتدلة الى خفيفة نهاية الأسبوع الحالي في وسط وغرب وشمال البلاد وربما مدن الفرات الأوسط”.

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