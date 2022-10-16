(بالصور).. محمد صلاح يمنح قبلة الحياة لليفربول ويلحق الهزيمة بمانشستر سيتي بهدف نظيف

2022/10/16 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق ليفربول الهزيمة الأولى بحامل اللقب مانشستر سيتي هذا الموسم، بتغلبه عليه بهدف نظيف مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76، ليمنح قبلة الحياة لليفربول الذي رفع رصيده إلى 13 في المركز الثامن، فيما بقي رصيد مان سيتي 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر آرسنال.

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