رئيسي يتهم بايدن بالتحريض على الفوضى في إيران

2022/10/16 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاحد 10/16/2022، نظيره الأمريكي جو بايدن...

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