طبيبة تتهم زميلها بالاعتداء عليها في إحدى مستشفيات الأنبار (وثيقة)

2022/10/16 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقدمت طبيبة في مستشفى الفلوجة، مساء اليوم الاحد، على تقديم شكوى الى مركز الشرطة بعد تعرضها لاعتداء من قبل طبيب زميل لها في المستشفى، مؤكدة قيامه بـ"البصق عليها ومحاولة ضربها".

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "تقديم طبيبة تعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي شكوى الى مركز شرطة الفلوجة ادعت من خلالها تعرضها لاعتداء من قبل طبيب اختصاص باطنية خلال العمل".

ووفقا للوثيقة فأن "الطبيب قام بالبصق عليها ومن ثم التلفظ بالفاظ نابية وحاول ضربها".

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