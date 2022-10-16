توني كروس: فالفيردي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم

2022/10/16 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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أثنى توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على زميله بالفريق فيدي فالفيردي بعد تألقه في الكلاسيكو وأشار إلى أنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم في الوقت الحالي .

هذا وكان فالفيردي قد توج نجما للكلاسيكو بعد قيادته للريال لتحقيق الفوز .

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