هل توقف أمريكا مبيعات الأسلحة إلى السعودية؟.. مسؤول أمريكي يرد لـCNN

2022/10/16 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة أجراها مع شبكة CNN، تحدث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، عن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد قرار مجموعة أوبك+" خفض إنتاج النفط في خطوة اعتبرتها واشنطن انحيازًا إلى جانب روسيا.

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