2022/10/16 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة فتح شارع مغلق وسط العاصمة منذ عام 2006 المركز الخبري الوطني.

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