بالفيديو:العتبة الحسينية قدمت خدمات مؤسساتها الطبية مجانا لعلاج المرضى في المولد النبوي ..تعرف على التفاصيل

2022/10/16 | 22:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت العتبة الحسينية المقدسة كل

امكانياتها الطبية لتقديم افضل الخدمات

للمرضى من مختلف المحافظات مجانا،

واعلنت مؤسسة وارث الدولية لعلاج

الاورام عن حجم الخدمات الطبية

المجانية المقدمة للمواطنين خلال

مبا

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