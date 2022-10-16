2022/10/16 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تحقيقات‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عالية،‭ ‬تكون‭ ‬مدعاة‭ ‬للإحراج‭ ‬والخشية‭ ‬من‭ ‬كسرتوافقات‭ ‬حزبية‭ ‬بنيت‭ ‬بماء‭ ‬العين،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬اتاحة‭ ‬فرصة‭ ‬لفتح‭ ‬ساحة‭ ‬جديدة‭ ‬للتصفيات‭ ‬السياسية‭ ‬والمزايدات‭ ‬وتسويف‭ ‬الملفات‭ ‬ونكء‭ ‬جروح‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجسد‭ ‬العراقي‭ ‬المنهك‭ ‬بالطعنات،‭ ‬فإنّ‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬سرقة‭ ‬مليارين‭ ‬ونصف‭ ‬المليار‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬العائدة‭ ‬لأموال‭ ‬الضرائب‭ ‬والجمارك‭ ‬العراقية،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سارقي‭ ‬المليارات في‭ ‬خمس‭ ‬دقائق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سارقي‭ ‬المليارات في‭ ‬خمس‭ ‬دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).