2022/10/16 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام من دون الحاجة الى تحقيقات على مستويات عالية، تكون مدعاة للإحراج والخشية من كسرتوافقات حزبية بنيت بماء العين، ومن دون اتاحة فرصة لفتح ساحة جديدة للتصفيات السياسية والمزايدات وتسويف الملفات ونكء جروح أخرى في الجسد العراقي المنهك بالطعنات، فإنّ الذين يقفون وراء سرقة مليارين ونصف المليار من الدولارات العائدة لأموال الضرائب والجمارك العراقية، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على سارقي المليارات في خمس دقائق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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