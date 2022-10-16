2022/10/16 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد رحيل الشاعر المبدع سامي مهدي؛ عدتُ إلى حواراتنا على الماسنجر، فوجدتُ فيها ما يستحق أنْ يطَّلع عليه من يعنيهِ أمر الشاعر؛ سواء من المحبين أو الكارهين لهُ ولي؛ أضع أمامكم الحلقة الأولى من هذا الحوار واحتفظ بالنسخة الأصلية لمنْ تساورهُ الريبة من مصداقية ما دار بيننا من حوار وسجال في منتهى الصراحة؛ وهو برهان […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجالٌ مع سامي مهدي(1)-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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