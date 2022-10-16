سجالٌ مع سامي مهدي(1)-حسن النواب

2022/10/16 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد‭ ‬رحيل‭ ‬الشاعر‭ ‬المبدع‭ ‬سامي‭ ‬مهدي؛‭ ‬عدتُ‭ ‬إلى‭ ‬حواراتنا‭ ‬على‭ ‬الماسنجر،‭ ‬فوجدتُ‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يستحق‭ ‬أنْ‭ ‬يطَّلع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬يعنيهِ‭ ‬أمر‭ ‬الشاعر؛‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المحبين‭ ‬أو‭ ‬الكارهين‭ ‬لهُ‭ ‬ولي؛‭ ‬أضع‭ ‬أمامكم‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬واحتفظ‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأصلية‭ ‬لمنْ‭ ‬تساورهُ‭ ‬الريبة‭ ‬من‭ ‬مصداقية‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬بيننا‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬وسجال‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الصراحة؛‭ ‬وهو‭ ‬برهان‭ […]

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