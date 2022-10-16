سنغافورة ترفض إشاعة المحتويات الشاذة في الصحافة قيود على مجلة عالمية لترويجها الأسر غير التقليدية

2022/10/16 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنغافورة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬الجمعة‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬النسخة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الموضة‭ “‬فوغ‭”‬،‭ ‬بسبب‭ ‬نشرها‭ ‬صوراً‭ ‬عارية‭ ‬وترويجها‭ ‬للأسر‭ “‬غير‭ ‬التقليدية‭”.‬ وتعتمد‭ ‬سنغافورة‭ ‬قواعد‭ ‬صارمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المحتويات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمثليين‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭.‬وبالتالي،‭ ‬يُحظر‭ ‬على‭ ‬المجلات‭ ‬الترويج‭ “‬لأنماط‭ ‬الحياة‭ ‬البديلة‭” ‬التي‭ ‬تُعرَّف‭ ‬بأنها‭ ‬تحيد‭ ‬عن‭ ‬مفهوم‭ “‬الأسرة‭ ‬التقليدية‭”.[…]

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