بسبب الجفاف..محافظة تقلص مساحتها المزروعة الى 60%

2022/10/16 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير زراعة ذي قار صالح هادي، اليوم الاحد، أن الجفاف وشح المياه قلص الخطة الزراعية للموسم الشتوي الى نحو 60%.وقال هادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “الخطة الزراعية المقررة لمحافظة ذي قار ضمن الموسم الشتوي قلصت بنسبة 60% قياسا بالاعوام السابقة”، لافتا الى ان “الخطة الزراعية تتضمن محصولين استراتيجيين هما الحنطة والشعير”.واضاف، انه “تم اعلام مديرية الزراعة في المحافظة بان الخطة بلغت 135 الف دونم فيما كانت خطة العام الماضي اكثر من 210 الف دونم”.واشار هادي الى، ان “هذا التقليص بسب الشحة المائية التي يعاني منها البلاد في نهري دجلة والفرات”.ويُصنف العراق، بين دول العالم الخمسة الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر على الرغم من وجود نهري دجلة والفرات.

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