إدارة مطار كركوك تكشف عن الطاقة الاستيعابية للمطار

2022/10/16 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الاحد، أن الطاقة الاستيعابية للمسافرين من المطار تبلغ أكثر من 500 ألف مسافر سنويا.وأوضح مدير مطار كركوك الدولي عبد الصمد الكبيسي في تصريح للوكالة الرسمية، أن “طاقة مطار كركوك الاستيعابية تصل الى 500 الف مسافر سنويا، إضافة الى تفويج حجاج بيت الله الحرام وزيارات العمرة والوفود”.وأضاف، أن “افتتاح مطار كركوك سيقدم خدمة كبيرة لمحافظات صلاح الدين وديالى ونينوى فضلا عن محافظة كركوك”، منوها بأن “الرحلات الجوية ستكون متاحة امام 5 ملايين مواطن للسفر من محافظة كركوك إلى بلدان عربية وعالمية عديدة”.

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