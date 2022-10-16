اتهامات لإيران بمحاولات لجر اقليم كردستان لحروب طاحنة

2022/10/16 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهم القيادي العسكري في حزب كوملة الكردي المعارض لإيران، أمجد حسين بناهي، اليوم الاحد، السلطات الإيرانية بمحاولة جر الأحزاب الكردية الإيرانية في الإقليم إلى حروب طاحنة.

وقال بناهي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "السلطات الإيرانية تحاول زج الأحزاب الكردية الإيرانية في الإقليم وجرِّها إلى حروب طاحنة".

وأكد: "عزم المسلحين لأحزاب المعارضة على رد ومقاومة لأي هجمات محتملة قد تشنها قوات الحرس الثوري الإيراني على مقار ومعاقل الأحزب الكردية المعارضة داخل أراضي الإقليم".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قد هدد في وقت سابق من اليوم بإستمرار العمليات العسكرية لقوات بلاده داخل أراضي إقليم كردستان العراق تحت ذريعة ملاحقة مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية.

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