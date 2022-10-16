الفتح مستبقا حكم السوداني: سيوقع عقوداً ضخمة مع سيمنس وبناء خمس مدن في اطراف بغداد

2022/10/16 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد استبق النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، اليوم الأحد، وصول المكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني لسدة الحكم بالحديث عن عزم السوداني توقيع عقود ضخمة في مجال الطاقة والاعمار فضلًا عن اتحداث خمس مدن في أطراف بغداد.

وقال الكاظمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "تحالف إدارة الدولة يواصل الحوارات مع القوى السياسية وقد اشترط السوداني تقديم اكثر من مرشح لكل وزارة ليكون الاختيار من قبله". واضاف أن "التمثيل الحكومي سيكون لجميع المكونات والأقليات واعلان الحكومة سيكون خلال أسبوعين وان السوداني قد هيأ برنامجه الحكومي منذ 3 اشهر حيث استثمر الوقت لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة". واشار إلى أن "برنامج السوداني يتضمن توقيع عقد مع شركة سيمنس لتحسين واقع الكهرباء فضلا عن اطلاق برنامج إسكان متكامل استحدثه السوداني يشمل خمس مدن حديثة في اطراف العاصمة".

ووجه مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الاحد، رسالة الى الشعب العراقي.وقال المقرب من السوداني في حديث للإعلام الرسمي وتابعته (بغداد اليوم)، انه "ليس من حق أي طرف التحدث باسم رئيس الحكومة المكلف إلى حين اختيار ناطق رسمي".واضاف ان "رسالتنا إلى الشعب هي أن نجتمع ولا نفترق"، مشيرا الى انه "آن الأوان أن نفتح صفحة جديدة وننبذ الخلافات وأن ننشغل بمهمة البناء والإعمار لا بالصراعات والتنكيل".

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