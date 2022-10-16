أوكرانيا.. صورايخ تصيب مكتب رئيس بلدية دونيتسك المحتلة

2022/10/16 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مسؤولون موالون للكرملين، الأحد، أوكرانيا باستهداف مكتب رئيس البلدية في دونيتسك، المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون، بهجوم صاروخي، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات صاروخية روسية أصابت بلدة على الجانب الآخر من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، من بين أهداف أخرى.

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