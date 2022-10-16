2022/10/16 | 23:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد رئيس كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، الاحد 10/16/2022، بتوضيحات مهمة...

ظهرت المقالة أسرار السرقة الكبرى: مسؤولون بالضرائب والرافدين والمالية متورطون أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسرار السرقة الكبرى: مسؤولون بالضرائب والرافدين والمالية متورطون) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسرار السرقة الكبرى: مسؤولون بالضرائب والرافدين والمالية متورطون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).