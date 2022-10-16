سنتشوري إنترناشونل: سياسيون عراقيون متورطون في سرقة 2,5 مليار دولار

2022/10/16 | 23:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال...

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