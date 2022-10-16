"عابر للقارات".. هدف لاعب النصر السعودي يُثير تفاعلاً في تويتر

2022/10/16 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف اللاعب البرازيلي لويس غوستافو، الأنظار خلال مباراة النصر والفيحاء، التي انتهت بفوز "العالمي" برباعية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن في دوري روشن السعودي.

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