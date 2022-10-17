2022/10/17 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZNh4JR9-qRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دماء شهداء عاشوراء لم تجف.. والتيار لاسقاط حكومة السوداني يستهدف | الحصاد الاخباري 2022/10/16) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دماء شهداء عاشوراء لم تجف.. والتيار لاسقاط حكومة السوداني يستهدف | الحصاد الاخباري 2022/10/16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).