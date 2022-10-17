2022/10/17 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أقام مركز أبو مهدي المهندس الثقافي احتفالاً مركزياً بمناسبة بذكرى ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وحضرة الاحتفال (بغداد اليوم) مع جمع غفير من رجال الدين والأكاديميين وصحفيين وإعلاميين.

وتخلل الحفل كلمة لعدد من رجال الدين بهذه المناسبة وقصائد تغنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تحضر احتفالية المولد النبوي في مركز أبو مهدي الثقافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تحضر احتفالية المولد النبوي في مركز أبو مهدي الثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).