كواليس لقاء السوداني بثلاث كتل سياسية بشأن مرشحي الوزارات

2022/10/17 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، اليوم الاحد، عن تفاصيل لقاء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني بممثلي ثلاث كتل سياسية خلال الـ48 ساعة في القصر الحكومي.

وقال جدعان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "السوداني التقى بممثلي ثلاث كتل سياسية في القصر الحكومي خلال الـ48 ساعة الماضية من اجل بحث ثلاث نقاط اساسية بتشكيل الحكومة ابرزها البرنامج العام وسبل طرح المرشحين للوزارات".

واضاف، أن "مرحلة طرح الاسماء المرشحة للوزارات انطلقت فعليا وسيتم تقديم 3 اسماء مرشحة وللسوداني حق اختيار احداها او رفضها بالمجمل وفق رؤيته"، مؤكدا بأن "كل القوى اتفقت على اعطاء مساحة كافية من التحرك لرئيس الوزراء المكلف في اختيار كابينته الوزارية" متوقعا "جهوزية الحكومة لعرضها على مجلس النواب للتصويت خلال اسبوعين من التكليف".

واستبعد جدعان ان "تشهد عملية تشكيل الحكومة اي اشكالية كون جزء من محادثات ما قبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت حول مبادئ الحكومة المقبلة وسبل دعمها والمشاركة بها".

وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد فور تسنمه المنصب، خلال جلسة الخميس الماضية، محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة المقبلة.

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