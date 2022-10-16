نائب عن بابليون ينتقد دور الأمم المتحدة: أثارت المتاعب واساءة للعراق وشعبه

2022/10/17 | 00:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تصريح قداسة البابا فرنسيس حول ضرورة الإصلاح في الامم المتحدة لأنها اثبتت ان فاعليتها محدودة،يهمنا ان نضيف ايضاً ان الامم المتحدة في العراق وفريقها وممثلتها،تفوقت على كل ما سلف.



فلم يكتفوا بعدم فاعليتهم وحسب، بل انهم لا يفوتون فرصة للاساءة للبلاد والشعب واثارة المتاعب والمشاكل.النائب د.



دريد جميل عضو كتلة بايليون النيابية

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