هل ينجح السوداني في تغيير المسار الطائفي بتوزيع الوزارات؟

2022/10/17 | 00:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تجاوز العراق انسدادا سياسيا كان يهدد النظام السياسي برمته، ونجح باختيار...

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