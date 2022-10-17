العراق:سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب

2022/10/17 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ فتحت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬‮«‬سرقة‮»‬‭ ‬2،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬أمانات‭ ‬هيئة‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬حكومي،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تكشف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬السرقة‭ ‬تمتد‭ ‬جذورها‭ ‬الى‭ ‬فترتي‭ ‬حكومتين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬منظمة‭ ‬ومتورط‭ ‬فيها‭ ‬سياسيون‭ ‬كبار‭ ‬ورجال‭ ‬اعمال‭.‬ما‭ ‬جعل‭ ‬التحقيقات‭ […]

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