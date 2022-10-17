2022/10/17 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -عبدالحسين غزال فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في «سرقة» 2،5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد فيما يبدو ان السرقة تمتد جذورها الى فترتي حكومتين في عمليات منظمة ومتورط فيها سياسيون كبار ورجال اعمال.
ما جعل التحقيقات […]
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ما جعل التحقيقات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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