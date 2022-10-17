مصدر أمني مصري لـ(الزمان): تيار ثالث في متشددي الاخوان يخطط للتعبئة نحو العودة

2022/10/17 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مخططاً‭ ‬إخوانياً‭ ‬للعودة‭ ‬للساحة‭ ‬المصرية‭ ‬مستغلا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعوات‭ ‬التظاهر‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬عناصر‭ ‬مصرية‭ ‬معارضة‭ ‬للنظام‭ ‬بالخارج‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المقاول‭ ‬المصري‭ ‬الهارب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬للتظاهر‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬للمطالبة‭ ‬برحيل‭ […]

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