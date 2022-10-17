2022/10/17 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيسي:تصريحات بايدن تذكرنا بمقولة الخميني..أمريكا الشيطان الأكبر طهران – الزمان حذّر قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي الأحد من «غزو ثقافي» أميركي لمدارس إيران التي شهدت تحركات احتجاجية في إطار تلك التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني منتصف الشهر الماضي. فيما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «تصريحات الرئيس الأميركي الذي يجيز لنفسه التحريض […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الحرس الثوري:غزو ثقافي أمريكي للمدارس الإيرانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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