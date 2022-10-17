قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭:‬غزو‭ ‬ثقافي‭ ‬أمريكي‭ ‬للمدارس‭ ‬الإيرانية‮ ‬

2022/10/17 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسي‭:‬تصريحات‭ ‬بايدن‭ ‬تذكرنا‭ ‬بمقولة‭ ‬الخميني‭..‬أمريكا‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬اللواء‭ ‬حسين‭ ‬سلامي‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬‮«‬غزو‭ ‬ثقافي‮»‬‭ ‬أميركي‭ ‬لمدارس‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬ فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬يجيز‭ ‬لنفسه‭ ‬التحريض‭ […]

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