الذكرى السنوية الثانية لمقتله.. مراسم لتكريم المدرس باتي

2022/10/17 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك نحو 300 شخص، مساء الأحد، في مراسم تكريمية للمدرس الفرنسي، صامويل باتي، الذي قتل بقطع الرأس على يد متطرف، أقيمت أمام مدرسته الباريسية.

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