الويلُ لنا من قادماتِ الحوادث

2022/10/17 | 01:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

كلُّ من"توافَقوا"عليه..



أصبحَ وزيراً.

كلُّ من"توافَقوا"عليه..



أصبحَ رئيساً

للوزراء.

كلُّ من"توافَقوا"عليه..



أصبحَ رئيساً

للجمهوريّة.

كلُّ من "توافَقوا"عليه..



أصبحَ رئ

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