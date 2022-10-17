بعد ثاني أكبر سرقة في تاريخ البلاد.. دعوة لتأسيس محكمة لتاريخ النفط في العراق الحديث

2022/10/17 | 02:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عماد عبد اللطيف سالم

بمناسبة اكتشاف ثاني أكبر سرقة في تاريخ

العراق الحديث بقيمة 3.7 تريليون دينار

(2.5 مليار دولار) من حساب الامانات الخاص

بالهيأة العامة للضرائب في مصرف

الرافدين..

دعوة لتأسيس

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