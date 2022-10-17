إدارة الدولة والبرنامج الحكومي وبناء الدكتاتوريّة التنمويّة في العراق (الممكنات - التحديّات - السياسات)

2022/10/17 | 02:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

ليسَ من السهلِ، بل يكادُ يكون من

المستحيل، إعادةُ بناءِ بلدٍ مزّقتهُ

الصراعات والانقسامات، بوجود "نماذج"

سياسية تتوزّعُ على السُلُطات الثلاث

في هذا البلد، كهؤلاء "السيّد

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