2022/10/17 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصف الإيراني والتركي للقرى الحدودية لإقليم كردستان..الأسباب والتداعيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصف الإيراني والتركي للقرى الحدودية لإقليم كردستان.. الأسباب والتداعيات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصف الإيراني والتركي للقرى الحدودية لإقليم كردستان.. الأسباب والتداعيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).