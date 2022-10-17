في خطابه السنوي.. الملك سلمان يؤكد على دور السعودية

2022/10/17 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن بلاده "تعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية"، وأن اكتشاف عدد من حقول الغاز في المملكة "يدعم "المكانة الرائدة" لبلاده في قطاع الطاقة العالمي

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