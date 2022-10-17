ضغوط روسية لتوريطها في أوكرانيا.. مواقف بيلاروسيا الأخيرة تثير القلق

2022/10/17 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى الآن، قاوم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الانجرار مباشرة إلى الحرب، لكن يبدو أن الضغوط من موسكو تتزايد، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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