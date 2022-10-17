ضاحي خلفان يتوقع ما سيحدث للعالم إذا عاد ترامب لرئاسة أمريكا

2022/10/17 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية "ثبت فشلها على كل الأصعدة"، بحسب تعبيره، متوقعا أن يكون وضع العالم أفضل إذا عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة.

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